Баку и Москва утвердили план работы по демаркации госграницы на 2020 год

БАКУ, 29 ноября. /ТАСС/. Совместная азербайджано-российская демаркационная комиссия приняла на своем восьмом заседании в Москве план работы на 2020 год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Азербайджана.

"27-29 ноября в Москве состоялось восьмое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии. Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы комиссии на 2020 год", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что встреча прошла "в духе добрососедства и конструктивного диалога".

"Следующее заседание совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам", - добавили в МИД.

Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной границы между двумя странами составляет 284 км.