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Полиция отпустила экс-мэра Тбилиси Угулаву, задержанного на митинге в Тбилиси

Полицейские арестовали Угулаву, Канделаки и еще трех активистов у здания Национальное библиотеки

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии отпустили экс-мэра Тбилиси и лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаву, а также депутата парламента Георгия Канделаки, которые были задержаны за потасовку с полицией на митинге у здания Национальной библиотеки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе партии в пятницу.

"Гиги Угулаву и Георгия Канделаки отпустили. Их сначала задержали, затем увезли с места событий, после чего приняли решение об освобождении. На данный момент полицией задержаны трое наших активистов. Их уже перевезли в отделение полиции", - сказала сотрудница пресс-службы.

Полицейские арестовали Угулаву, Канделаки и еще трех активистов у здания Национальное библиотеки, которое расположено неподалеку от парламента. У законодательного органа митингующие собрались с утра, однако позже переместились к библиотеке, где вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани принимает участие в мероприятии. Там Угулава, Канделаки и их активисты устроили потасовку.

По данным СМИ, также задержан и член "Лейбористкой партии Грузии" Лаша Чхартишвили. Его судьба пока не известна. МВД пока официальных заявлений не делало.

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В этот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали парламент. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

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