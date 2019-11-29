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Климкин призвал украинцев отказаться от Apple, обозначившей Крым российским

По словам бывшего министра иностранных дел Украины, компания обозначает на своих электронных картах и на сервисе "Погода" Крым и Севастополь территорией России

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от гаджетов компании Apple, обозначившей на своих электронных картах и на сервисе "Погода" Крым и Севастополь территорией России.

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: "А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое", а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!" - написал Климкин в Twitter.

Ранее и нынешний глава МИД Украины раскритиковал компанию Apple за российский Крым в ее приложениях. Он призвал компанию представить, как их идеи и замыслы, годы работы и часть сердца украл ее худший враг, но в то же время, какому-то в это время плевать на эту боль.

"Вот какое чувство, кoгда вы называете Крым российской землей", - написал министр в Twitter.

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". Изменения в программе назвали "устранением ошибки". Об этом 27 ноября сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Теги
УкраинаКлимкин, Павел Анатольевич
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