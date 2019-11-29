В Париже назвали возможные сроки начала реконструкции Нотр-Дама

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Начало работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после апрельского пожара ожидается не раньше конца 2020 года в связи с необходимостью обеспечения общей безопасности здания для строителей. Об этом заявил в пятницу министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала BFM .

"В конце 2020 - начале 2021 года, - сказал Риестер, отвечая на вопрос о сроках начала реконструкции собора. - Почему не раньше? Потому что в первую очередь нужно обеспечить безопасность Нотр-Дама".

Он уточнил, что предстоит убрать строительные леса вокруг того места, где находился обрушившийся в ходе пожара шпиль, расчистить здание от оставшихся обломков и повысить надежность конструкций.

По оценкам министра, соответствующие работы должны завершиться весной 2020 года. При этом параллельно будет проводиться отбор проектов по восстановлению здания, однако глава культурного ведомства не стал уточнять, идет ли речь о реконструкции в прежнем виде или же создании более современной конструкции. В конце своего выступления он заявил о приверженности "сделать Нотр-Дам еще красивее, чем раньше".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал реконструировать одну из главных достопримечательностей французской столицы за пять лет. В то же время из-за опасений, связанных с угрозой здоровью рабочих из-за загрязнения собора свинцом от расплавленной черепицы на крыше, а также отсутствием уверенности в устойчивости конструкций после пожара, начало ремонтных работ постоянно откладывалось.

Кроме того, во французском обществе идут бурные дискуссии относительно того, восстанавливать ли собор в прежнем виде или реконструировать крышу и шпиль в современном стиле. Генерал Жан-Луи Жоржелен, которому президент Франции поручил курировать восстановление собора после пожара, выразил надежду, что основные вопросы относительно характера реконструкции собора и его шпиля будут решены "в начале 2021 года".