Экс-президент Киргизии Атамбаев впервые после ареста доставлен в суд

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев впервые после ареста доставлен в пятницу в здание суда Первомайского района Бишкека, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как заявил журналистам адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев, "Атамбаев доставлен на судебное заседание принудительно". Ранее бывший глава государства неоднократно заявлял о нежелании принимать участие в судебных процессах, поскольку считает их предвзятыми.

Дело Атамбаева

Экс-президент и еще почти полтора десятка человек, включая бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова и экс-главу Минздрава Динару Сагинбаеву, обвиняются в незаконном освобождении из мест заключения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Он был признан смертельно больным, по этой причине вышел на свободу, после чего сразу же покинул пределы Киргизии, однако, согласным сведениям киргизской стороны, в настоящее время Батукаев жив и находится на территории России.

В октябре текущего года в суде Первомайского района столицы Киргизии состоялись предварительные слушания по делу Батукаева. Однако Атамбаев отказался принимать в них участие, объяснив свое решение предвзятостью судей и политической подоплекой данного дела. При этом бывший глава государства отказался выходить из камеры Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Задержание экс-президента

Лишенный парламентом неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции. Экс-президент был доставлен в СИЗО ГКНБ и будет находиться под арестом как минимум до 26 декабря.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, а также в Иссык-Кульской области.