Парламент ДНР установил госграницу по административной линии Донецкой области

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Парламент Донецкой народной республики в пятницу формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

"В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. Однако вместе с тем он подчеркнул, что "до момента урегулирования конфликта в Донбассе граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями".

На заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ в двух чтениях.

"Закон установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты", - сказал инициатор законопроекта председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец. Он отметил, что до сих пор в ДНР отсутствовала законодательная база в данной сфере.

После государственного переворота на Украине и свержения президента Виктора Януковича зимой 2014 года новые власти начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибло более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения.

В стремлении прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины лидерами России, Украины, Франции и Германии был запущен минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.