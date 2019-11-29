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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Реформа воинских званий проводится по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.

Данный закон отменил воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них установлены звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинской части "полк", которое теперь будет заменено на "бригаду".

В начале этого года в конституции Украины закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году Военной доктрине Украины.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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