Джонсон считает раздутой тему о предполагаемом вмешательстве России в политику Британии

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал раздутой тему о предполагаемом вмешательстве иностранных государств, включая Россию, в британскую политику.

"Мне неизвестно о каких бы то ни было доказательствах того, что Россия или любое другое государство предпринимали успешные или безуспешные попытки вмешаться в политику этой страны", - сказал Джонсон в пятницу в интервью радиостанции LBC, добавив, что данная тема, кажется ему "чрезмерно раздутой".

По словам Джонсона, свидетельств российского вмешательства в политику королевства не содержится и в докладе, который был подготовлен межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности. По данным британских СМИ, пока не опубликованный документ, работа над которым велась полтора года, посвящен угрозам, которые Москва якобы может представлять для британской демократии.

Британская оппозиция и ранее исключенный из Консервативной партии бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавляет подготовивший доклад парламентский комитет, обвиняют Джонсона в том, что он специально отложил публикацию документа. По словам премьер-министра, в содержании доклада не было ничего, что оправдывало бы необходимость ускорить стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией, что может занимать несколько недель. В связи с роспуском парламента на время проведения избирательной кампании перед запланированными на 12 декабря досрочными выборами в парламент доклад теперь может быть опубликован только после обновления состава Палаты общин.

Джонсон уже несколько раз заявлял, что никаких свидетельств вмешательства РФ в британские выборы или состоявшийся в 2016 году референдум о Brexit не существует. Ранее об этом неоднократно говорила и его предшественница Тереза Мэй, возглавлявшая правительство страны с июля 2016 по июль 2019 года.

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. На этой неделе новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин призвал британских политиков не спекулировать перед выборами на вопросах, касающихся России. По словам посла, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".