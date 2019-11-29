Министр образования Литвы готов к отставке из-за требований учителей по финансированию

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс готов подать в отставку, если не удастся прийти к компромиссу с недовольными финансированием системы учителями Литвы. Об этом он заявил в пятницу журналистам.

"Если не удастся достичь договоренности, я готов принять на себя ответственность и в случае необходимости подам в отставку", - сказал глава ведомства. Он также сообщил, что в понедельник вопрос финансирования сферы образования обсудит правительство. "Надеюсь, что в понедельник у нас с премьер-министром для учителей будут хорошие новости", - отметил Монкявичюс.