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Финский министр ушла в отставку после забастовки почтальонов

Сирпа Паатеро приняла такое решение на фоне скандала, разразившегося в стране

ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку на фоне скандала, разразившегося в стране в связи с забастовкой сотрудников финской почты. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

По его словам, "она сама подала прошение об отставке", которое он одобрил.

В среду работникам почты Финляндии удалось разрешить с работодателем разногласия по условиям труда, после чего забастовка почтальонов, длившаяся две недели, была прекращена. В ходе забастовки стало известно, что министр была осведомлена о том, что почтальонов хотят перевести на менее выгодный рабочий контракт в новый профсоюз, что приведет к снижению их зарплаты. На министра поступило несколько жалоб в ведомство канцлера юстиции Финляндии.

По словам Ринне, Паатеро "не получила достаточной информации о происходящем".

Забастовка почтальонов

11 ноября Профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU) объявил забастовку из-за несогласия с работодателем по условиям труда и перевода из одного профсоюза в другой. До этого в течение нескольких недель между ним и работодателем шли переговоры, согласовать позиции стороны не смогли. Первая забастовка сотрудников почты завершилась 24 ноября, вторая началась 25 ноября и должна была продлиться до 8 декабря, однако затем дата поменялась на 22 декабря. Забастовка охватила около 10 тыс. сотрудников почты.

В PAU ранее пояснили, что руководство почтовой службы пыталось пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками в сторону снижения их доходов.

Ноябрь традиционно является одним из наиболее загруженных месяцев в работе почты Финляндии, поскольку именно в это время финны начинают рассылать посылки и открытки к Рождеству. Забастовка привела к задержкам в доставке почтовой корреспонденции от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, забастовки солидарности объявили также многие другие профсоюзы, что привело, в частности, к отмене авиарейсов, автобусов и морских круизов.

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