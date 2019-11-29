Конституционный комитет Сирии не смог согласовать повестку работы

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Встреча "малой" группы сирийского конституционного комитета не состоялась, поскольку сопредседатели не смогли согласовать повестку заседания. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Мы только что завершили вторую сессию конституционного комитета, - сказал он. - В итоге оказалось невозможным провести общую встречу "малой" группы, потому что не было достигнуто соглашение по повестке. На протяжении недели я встречался с двумя сопредседателями комитета и объяснял позиции сторон. Но как вы знаете, процедура требует, что для продолжения работы сопредседателям надо одобрить повестку, а это оказалось невозможным".