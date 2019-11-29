В Ширазе задержали девять лидеров протестных акций в Иране

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали девять лидеров протестных акций в Ширазе. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы полиции провинции Фарс Рахамбахш Хабиби.
"Сотрудники полиции за последние дни арестовали девять ключевых координаторов, связанных с враждебными иностранными сетями, которые руководили беспорядками", - цитирует его агентство Fars. Замглавы полиции провинции добавил, что "задержанные переданы в судебные органы страны".
Хабиби не уточнил, с какими иностранными государствами поддерживали связь задержанные.