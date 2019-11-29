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Акции протеста в Иране

В Ширазе задержали девять лидеров протестных акций в Иране

По данным полиции, они "связаны с враждебными иностранными сетями"

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали девять лидеров протестных акций в Ширазе. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы полиции провинции Фарс Рахамбахш Хабиби.

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"Сотрудники полиции за последние дни арестовали девять ключевых координаторов, связанных с враждебными иностранными сетями, которые руководили беспорядками", - цитирует его агентство Fars. Замглавы полиции провинции добавил, что "задержанные переданы в судебные органы страны".

Хабиби не уточнил, с какими иностранными государствами поддерживали связь задержанные.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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