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НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд к 2024 году

Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал это решение беспрецедентным прогрессом

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов НАТО примут на саммите в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи на высшем уровне, намеченной на 3-4 декабря.

"Лидеры НАТО в Лондоне разовьют эти достижения, примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом", - сказал он.

Он подчеркнул, что лидеры альянса также утвердят принятое 22 ноября министрами иностранных дел НАТО решение о признании космоса одной из сфер операционной деятельности НАТО, наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством.

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Столтенберг, Йенс
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