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Акции протеста в Ираке
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Премьер Ирака собирается подать в отставку

Адель Абдель Махди обосновал свое решение стремлением не допустить "сползания Ирака в пучину насилия и хаоса"

ТАСС, 29 ноября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил в пятницу о своем намерении подать в отставку на фоне продолжающихся в стране акций протеста.

"Я намерен подавать прошение об отставке в Совет представителей (парламент)", - цитирует премьера телеканал Al Arabiya. Абдель Махди обосновал свое решение стремлением не допустить "сползания Ирака в пучину насилия и хаоса".

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По последним данным, за время беспорядков погибли более 400 человек, еще более 15 тыс. пострадали.

Теги
ИракМахди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
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