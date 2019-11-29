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Политический кризис в Молдавии

Новый генпрокурор Молдавии пообещал прекратить проверки предпринимателей

Не будет "масок-шоу", незаконных задержаний и арестов, заверил Александр Стояногло

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. В Молдавии прокуроры прекратят вмешиваться в работу предпринимателей, с таким заявлением выступил утвержденный в пятницу новый Генеральный прокурор Александр Стояногло после того, как его представил сотрудникам ведомства президент Игорь Додон.

"Хочу прежде всего заявить: со следующей недели прокуратура не будет вмешиваться в работу предпринимателей. Это значит, что не будет "масок-шоу", незаконных задержаний и арестов предпринимателей. Дела, в которых будут фигурировать работники реального сектора экономики, будут заводить лишь на основании материалов, полученных из налоговой инспекции", - сказал Стояногло. По его словам, уже на следующей неделе руководство прокуратуры будет обновлено.

"До сих пор было так: кто-то писал жалобу в прокуратуру и не всегда из правомерных побуждений. За этим следовали "маски-шоу" - врывались в офисы предпринимателей, арестовывали их. Некоторых арестовывали и заставляли переписывать бизнес на представителей бывшей правящей Демократической партии (ДПМ)", - пояснил со своей стороны Додон.

Отбор кандидатов на должность генпрокурора спровоцировал политический кризис: распад коалиции Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum и отставку правительства Майи Санду. Глава кабмина выдвинула под свою ответственность в парламенте поправки в закон о прокуратуре, которые позволяли ей самостоятельно выдвигать кандидатов. Однако депутаты не поддержали это решение, отправив кабинет в отставку.

Стояногло 52 года, он является выходцем из Гагаузской автономии Молдавии, где с 1995 по 2001 год занимал пост главного прокурора автономии. После этого работал заместителем генпрокурора республики, а в 2009 году был избран депутатом. С 2015 года работал консультантом в финской неправительственной организации Crisis Management Initiative.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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