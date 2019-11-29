Процесс по делу о румынской революции 1989 года перенесен на 21 февраля

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Высокий кассационный суд Румынии (высшая судебная инстанция) перенес в пятницу слушания по делу румынской революции 1989 года на 21 февраля 2020 года. Об этом сообщило агентство Agerpres.

На первое заседание предварительных слушаний в суд, чтобы подать гражданский иск, явились около 600 человек - участников декабрьских событий 1989 года и членов семей погибших. Всего по этому делу в суд были вызваны около 5 тыс. человек.

Примерно через пять часов судья принял решение перенести слушания, констатировав процессуальные нарушения, так как многие вызванные лица больше не проживают по указанному адресу или умерли.

Дело румынской революции 1989 года было направлено в суд военными прокурорами в апреле этого года. Экс-президент Ион Илиеску, бывший заместитель премьер-министра Джелу Войкан Войкулеску и экс-командующий ВВС Иосиф Рус обвиняются в преступлении против человечества.

Согласно обвинительному заключению, после 22 декабря 1989 года группировка Иона Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. Создание в стране атмосферы "общего террористического психоза" привело к братоубийственному огню, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам, утверждают военные прокуроры. В результате погибли 862 человека, были ранены 2150, а несколько сотен были лишены свободы. Были также созданы условия для осуждения и казни после симулированного уголовного процесса президентской четы Чаушеску.