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Посол Турции во Франции будет вызван в МИД после высказываний Эрдогана о Макроне

Ранее агентство Anadolu привело заявление президента Турции, в котором он раскритиковал лидера Франции за его слова о НАТО и призвал "обратиться к врачу на предмет смерти своего мозга"

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Посол Турции в Париже будет вызван в МИД Франции после критики, высказанной турецким президентом Тайипом Эрдоганом в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"Это не заявление, это оскорбление, - подчеркнули в администрации президента Франции. - Посол будет вызван в министерство, чтобы объяснить эти высказывания".

Ранее в пятницу агентство Anadolu привело заявление Эрдогана, в котором он раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО. "Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.

Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу "Экономист" он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Макрон также считает, что Европе необходимо осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель с такой оценкой не согласились.

Теги
ТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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