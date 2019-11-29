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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Саммит "нормандской четверки" пройдет в Елисейском дворце

В сообщении администрации президента Франции сказано, что саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Местом проведения саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. Об этом в пятницу говорится в сообщении администрации французского лидера.

"Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", - уточняется в сообщении.

В нем также указано, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

Первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа предстоящего саммита "в основных чертах готов".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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