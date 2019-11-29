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Теракт на Лондонском мосту
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СМИ: число погибших при теракте на Лондонском мосту увеличилось до двух

При этом, по сведениям одного из источников издания The Independent, число жертв теракта может достигать трех человек

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером вещательная корпорация Би-би-си.

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Ранее газета The Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчина, подозреваемый в нападении на людей с ножом, был застрелен полицейскими, и несколько человек получили ножевые ранения в ходе теракта. Их точное число пока не подтверждено.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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