СМИ: число погибших при теракте на Лондонском мосту увеличилось до двух

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером вещательная корпорация Би-би-си .

Ранее газета The Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчина, подозреваемый в нападении на людей с ножом, был застрелен полицейскими, и несколько человек получили ножевые ранения в ходе теракта. Их точное число пока не подтверждено.