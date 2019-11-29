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США ожидают от всех стран НАТО увеличения оборонных расходов к 2024 году

В администрации США заявили, что Дональд Трамп привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США ожидают, что все страны - члены НАТО к 2024 году увеличат расходы на оборону до 2% ВВП. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном участию главы Белого дома Дональда Трампа в саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.

"Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В этой связи мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе", - сказал он.

"В 2016 году только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП. Теперь [таких] стран девять, - отметил ведущий брифинга. - Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году".

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, нужной цифры не достигнут.

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