Трюдо заверил Столтенберга, что Канада продолжит участвовать в миссиях НАТО

ОТТАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил ряд вопросов, связанных с предстоящим 3-4 декабря саммитом альянса в Лондоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр подтвердил твердое исполнение обязательств Канады перед альянсом, а также постоянный вклад [Оттавы] во все ключевые миссии НАТО", - говорится в заявлении. Также в ходе беседы Трюдо и Столтенберг отметили важность демонстрации единства всех членов НАТО.

Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, военные инструкторы из Канады в настоящее время обучают украинских солдат, а в Латвии находится батальон НАТО под управлением канадских военных.

Североатлантический альянс был основан в 1949 году. В этом году организация отмечает 70-летие. Канада является членом НАТО с момента основания.