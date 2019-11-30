Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Венесуэлой

КАРАКАС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Боливарианской Республикой. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления перед представителями транспортной отрасли, которое транслировалось по государственному телевидению.

"У меня есть информация, что правительство Колумбии и Южное командование [Вооруженных сил США] думают о провокационных действиях на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы попытаться отвлечь внимание от народного восстания против [президента Колумбии] Ивана Дуке. Национальные ВС должны находиться в состоянии повышенной готовности", - заявил он.

Мадуро также призвал военных "быть готовыми защищать мир и суверенитет Венесуэлы".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.