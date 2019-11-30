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Кризис на Украине

Медведчук назвал "самоубийством" для Украины попытку силой вернуть Донбасс

По мнению депутата Верховной рады, основой реинтеграции должно стать предоставление региону особого статуса

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Силовые сценарии возвращения в состав Украины районов Донбасса, которые Киев в настоящий момент не контролирует, станут для страны самоубийством. Такое мнение озвучил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Основой реинтеграции, по его мнению, должно стать предоставление региону особого статуса. "Когда мы говорим о том, чтобы дать Донбассу автономию в составе Украины, мы не выходим за рамки", - рассказал он в интервью, которое в субботу опубликовал телеканал "112 Украина".

В этой связи он категорически отверг обвинения ряда украинских политиков в том, что предоставление подобного статуса окажется капитуляцией. "Где здесь капитуляция? Если предоставление особого статуса и возможностей - это капитуляция, тогда получается, что есть только один путь - это силовой путь возвращения территорий", - продолжил Медведчук.

"Тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы", - констатировал он.

При этом глава политсовета партии обратил внимание, что право на такую автономию следует из конституции Украины, минских соглашений, а также декларации глав государств "нормандской четверки" и резолюции Совета Безопасности ООН о минских соглашениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против автономии Донбасса, поставив под сомнение данные социологов, что 34% украинцев выступают за отделение этих территорий. Он также заявлял, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии. Как ожидается, Верховная рада подключится к разработке нового законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после запланированной на 9 декабря встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

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