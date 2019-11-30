Почти 60 человек признаны виновными по делам "евромайдана"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские суды по делам о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года признали виновными 59 человек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории предъявлены обвинения 445 лицам, среди которых 48 чиновников, 228 сотрудников правоохранительных ведомств, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений суды признали виновными 59 человек", - говорится в ответе надзорного ведомства на запрос украинского бюро "Радио свобода".

По данным Генпрокуратуры Украины, за время событий так называемого евромайдана пострадали 2442 человека, в том числе 1721 гражданское лицо и 721 сотрудник правоохранительных органов.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибло 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".