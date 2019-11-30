В США сообщили, что власти Молдавии пока не обращались к ним с просьбой выдать Плахотнюка

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии пока не обращались к Вашингтону с просьбой о выдаче лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который, по информации Кишинева, бежал в США. Об этом заявил американский посол Дерек Хоган в интервью, которое показал в субботу телеканал RTR Moldova.

"Мы говорили об этом с предыдущим правительством (Майи Санду - прим. ТАСС). Пока официального запроса нет", - сказал Хоган. По его словам, олигарх бежал 14 июня после беседы с ним, в которой ему сообщили, что он лишился поддержки Вашингтона. "Я не знаю, где находится Плахотнюк. Может, и в Майами", - отметил Хоган.

"Я сказал ему, что правительство США не может поддерживать его правительство и лучше было бы найти компромисс с остальными партиями по выходу из кризиса или по переходу власти", - пояснил он. По его словам, Плахотнюк ответил, что обсудит это с коллегами по партии, актив которой собрался во второй половине того дня, чтобы спланировать дальнейшие действия в противостоянии с новой властью. Однако уже к вечеру олигарх покинул страну. Как сообщил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк через Украину улетел в США, где хочет получить политическое убежище.

"Разговор 14 июня был окончанием многих разговоров, которые были у нас с момента моего приезда сюда", - пояснил Хоган. Он добавил, что в ходе этих бесед говорил Плахотнюку, что США заинтересованы "в укреплении суверенитета и независимости страны [Молдавии] и не хотят видеть в ней расширение отрицательного влияния извне". Посол также заверил, что высказывался за "хорошие, прагматичные отношения" Молдавии с Россией. "Но курс страны определен в 2014 году, когда Молдова подписала [соглашение] об ассоциации с ЕС. Так что мы хотим сохранить это", - заявил Хоган.

В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Демпартия уступать власть отказалась, объявив парламент и новый кабинет незаконными и организовала демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству солидарно оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики. Как сказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где у него есть дом в Майами.

Новые власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и объявили в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбужден ряд уголовных дел по обвинению в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями Басманного и Тверского судов Москвы он заочно арестован.