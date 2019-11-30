{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

В США сообщили, что власти Молдавии пока не обращались к ним с просьбой выдать Плахотнюка

Американский посол Дерек Хоган при этом рассказал, что не знает точное местонахождение бежавшего олигарха

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии пока не обращались к Вашингтону с просьбой о выдаче лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который, по информации Кишинева, бежал в США. Об этом заявил американский посол Дерек Хоган в интервью, которое показал в субботу телеканал RTR Moldova.

"Мы говорили об этом с предыдущим правительством (Майи Санду - прим. ТАСС). Пока официального запроса нет", - сказал Хоган. По его словам, олигарх бежал 14 июня после беседы с ним, в которой ему сообщили, что он лишился поддержки Вашингтона. "Я не знаю, где находится Плахотнюк. Может, и в Майами", - отметил Хоган.

"Я сказал ему, что правительство США не может поддерживать его правительство и лучше было бы найти компромисс с остальными партиями по выходу из кризиса или по переходу власти", - пояснил он. По его словам, Плахотнюк ответил, что обсудит это с коллегами по партии, актив которой собрался во второй половине того дня, чтобы спланировать дальнейшие действия в противостоянии с новой властью. Однако уже к вечеру олигарх покинул страну. Как сообщил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк через Украину улетел в США, где хочет получить политическое убежище.

"Разговор 14 июня был окончанием многих разговоров, которые были у нас с момента моего приезда сюда", - пояснил Хоган. Он добавил, что в ходе этих бесед говорил Плахотнюку, что США заинтересованы "в укреплении суверенитета и независимости страны [Молдавии] и не хотят видеть в ней расширение отрицательного влияния извне". Посол также заверил, что высказывался за "хорошие, прагматичные отношения" Молдавии с Россией. "Но курс страны определен в 2014 году, когда Молдова подписала [соглашение] об ассоциации с ЕС. Так что мы хотим сохранить это", - заявил Хоган.

В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Демпартия уступать власть отказалась, объявив парламент и новый кабинет незаконными и организовала демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству солидарно оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики. Как сказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где у него есть дом в Майами.

Новые власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и объявили в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбужден ряд уголовных дел по обвинению в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями Басманного и Тверского судов Москвы он заочно арестован.

Теги
СШАМолдавияПолитический кризис в Молдавии
Реклама на ТАСС
Теракт на Лондонском мосту
Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
Борис Джонсон отметил, что практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС