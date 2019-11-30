СМИ: парламент Ирака 1 декабря проголосует по вопросу отставки премьера

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака соберется 1 декабря на внеочередное заседание по вопросу об отставке премьер-министра Аделя Абдель Махди. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. В субботу глава правительства направил председателю законодательного органа страны официальное прошение об отставке.

По информации иракского информационного агентства INA, это произошло после экстренного заседания кабинета министров. Премьер подчеркнул важность "мирной передачи власти" и "удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов". Кроме того, правительство приняло отставки главы канцелярии главы кабмина Абу Джихада аль-Хашими и генерального секретаря правительства Хамида аль-Гази, поданные в пятницу.

Согласно конституции страны, отставку премьера должно одобрить большинство депутатов. В случае его ухода члены правительства 30 дней продолжат исполнять свои обязанности вплоть до назначения нового главы кабмина.

По мнению директора Багдадского центра стратегических исследований Манафа аль-Мусауи, "Абдель Махди вынужден был уступить и объявить о готовности уйти со своего поста под давлением влиятельных религиозных деятелей страны, которые неоднократно обращались к депутатам парламента с призывами о смещении главы кабинета министров". По мнению ряда политических деятелей, этот шаг "Абдель Махди должен был сделать намного раньше". Протестующие же считают, что отставки только премьера недостаточно, должен быть распущен парламент, уволены губернаторы провинций.

Прошение об отставке подано после двух месяцев акций протеста в Ираке, которые сопровождаются кровопролитными столкновениями и беспорядками. За это время погибли более 400 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны.