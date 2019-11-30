Председатель Меджлиса Ирана объявил, что не намерен выдвигаться на парламентские выборы

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Али Лариджани не намерен участвовать в следующих выборах в законодательный орган. Об этом он заявил в субботу журналистам.

"У меня нет планов участвовать в выборах в Меджлис", - цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что "для него стало большой честью в течение трех сроков с общей продолжительностью в 12 лет быть депутатом от жителей провинции Кум".

В воскресенье в Иране начнется регистрация кандидатов на выборы в парламент страны. Заявки будут приниматься в течение семи дней. Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.

Лариджани занимает пост председателя Меджлиса с 2008 года. Последний раз он был переизбран депутатами на этот пост 26 мая 2019 года.