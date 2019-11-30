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Замгенсека ООН прибыл в город Бени на востоке ДР Конго, где сожгли здание миссии

Жан-Пьер Лакруа подчеркнул, что произошедшее в Бени не должно остаться безнаказанным

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа прибыл в субботу в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где был сожжен центр Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Об этом сообщило конголезское радио Okapi.

"Правительство ДРК и МООНСДРК подтвердили свою приверженность совместной работе", - заявил Лакруа. Он подчеркнул, что произошедшее в Бени не должно остаться безнаказанным. "Мы извлечем уроки из произошедшего и укрепим нашу солидарность с народом ДР Конго", - добавил дипломат.

25 ноября толпа демонстрантов атаковала здание миссии, разграбила и сожгла его. На следующий день в ходе противостояния возле пострадавшего здания манифестантов и миротворцев был убит молодой конголезец. Он был застрелен при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью. Миссия ООН уже начала расследование.

Теги
Конго (ДРК)
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