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СМИ: Индия провела первый пуск баллистической ракеты "Агни-3" в темное время суток

Ракета средней дальности была запущена с мобильной пусковой установки, находившейся на полигоне на острове Абдул Калам

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Индия в субботу впервые провела испытательный пуск баллистической ракеты "Агни-3", способной нести ядерный боезаряд, в темное время суток. Об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на источники.

По его данным, ракета средней дальности была запущена с мобильной пусковой установки, находившейся на полигоне на острове Абдул Калам, расположенном у побережья восточного индийского штата Одиша в Бенгальском заливе.

В настоящее время идет анализ результатов этих испытаний, указывает агентство.

"Агни-3" имеет дальность пуска до 3,5 тыс. км. Ракета длиной 17 м, диаметром 2 м и стартовой массой около 50 тонн уже стоит на вооружении Индии.

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Индия
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