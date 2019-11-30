Сторонники коалиции с Меркель не получили поддержку германских социал-демократов

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая переживает кризис, отдали голоса за ее новое руководство. По итогам обработки 425 тыс. бюллетеней председателями могут стать бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс и представитель левого крыла этой политической силы Саскиа Эскен. Они будут утверждены на съезде партии на следующей неделе.

Согласно сообщению, размещенному в субботу на странице СДПГ в Twitter, в их пользу проголосовали 53,06% членов этой политической силы. Считается, что Вальтер-Борянс и Эскен со скепсисом относятся к продолжению работы в правительстве под руководством Ангелы Меркель и открыты к сценариям, при которых старейшая немецкая партия выйдет из коалиции.

Сторонники продолжения работы в коалиции с Христианско-демократическим союзом получили 45,33% голосов.

С 6 по 8 декабря пройдет съезд СДПГ, на котором будет определен ее дальнейший курс.

На последних выборах в Европарламент и парламенты нескольких федеральных земель в Германии социал-демократы показали катастрофические для себя результаты. На евровыборах они заняли лишь третье место в ФРГ, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, партия летом впервые более чем за 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен.

Все это привело к отставке прежнего председателя Андреа Налес. Затем последовали поражения в других федеральных землях - Тюрингии и Саксонии. Сейчас рейтинг партии колеблется на уровне 12-15%.