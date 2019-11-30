В США обеспокоены тем, что Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

"Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об "иностранных агентах", который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию соблюдать свою приверженность свободе выражения мнений, которую [глава МИД РФ Сергей] Лавров подтвердил [6 ноября] на конференции ОБСЕ", - написала дипломат. Речь идет о конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские законы об иностранных агентах стали ответом на действия США и других западных стран по отношению к российским СМИ. Она отметила, что пока все руководствовались едиными, в частности, предложенными, выработанными, утвержденными ОБСЕ правилами и рекомендациями по взаимодействию со средствами массовой информации, по обеспечению их прав и свобод, не было и поправок, соответствующего пакета мер, законов и рекомендаций, которые вырабатываются сейчас.

Совет Федерации одобрил инициативу на пленарном заседании в понедельник. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Причем речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, поступившем от других государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства из указанных источников.