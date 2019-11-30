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В руководстве "Альтернативы для Германии" сменился сопредседатель

Им стал саксонский политик Тино Хрупалла

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель и один из основателей правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд не стал выставлять свою кандидатуру в очередной раз, его место займет 44-летний саксонский политик Тино Хрупалла. В его пользу проголосовали в субботу делегаты проходящего в Брауншвейге съезда.

Вторым сопредседателем остается 58-летний Йорг Мойтен.

Параллельно со съездом в Брауншвейге проходят несколько акций противников партии. В демонстрациях и шествиях приняли участие до 15 тыс. человек. Порядок обеспечивают около 1 тыс. полицейских.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев.

На выборах в Бундестаг в 2017 году партия набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте. В ФРГ "Альтернативу для Германии" считают правопопулистской партией.

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