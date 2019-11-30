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Теракт на Лондонском мосту

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

В результате теракта погибли два человека
Описание
© AP Photo/Alberto Pezzali

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, осуществленный в пятницу днем в центре британской столицы. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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29 ноября около 14:00 по местному времени (17:00 мск) мужчина, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. В результате нападения два человека погибли, еще трое находятся в больницах.

На улице террорист был задержан прохожими, а прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Преступником оказался 28-летний Усман Хан. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюрьмы. В декабре прошлого года, проведя в заключении 7 лет, Хан условно-досрочно освободился и был обязан носить электронный браслет.

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ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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Теракт на Лондонском мосту
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