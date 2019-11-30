Иракские министры продолжат исполнять свои обязанности после отставки премьера

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Ирака продолжит выполнять функции после отставки своего председателя. Соответствующее заявление, как сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia, обнародовал кабинет министров страны.

"Правительство после принятия отставки [премьера] приобретает статус исполняющего обязанности и продолжит выполнять свои функции в полном объеме", - говорится в коммюнике.

В субботу по завершении экстренного заседания кабинета его председатель Адель Абдель Махди подал в парламент письменное прошение об отставке. Голосование депутатов по этому вопросу назначено на 1 декабря.

Как заявил Абдель Махди, он принял окончательное решение уйти со своего поста после консультаций с главой Высшего суда. "Моя отставка необходима, чтобы положить конец кризису в стране, - сказал он. - Возглавляемый мной кабинет был создан в трудных условиях и выступил в качестве правительства национального спасения". По мнению Абдель Махди, ему с коллегами "удалось многое сделать для поддержки экономики". Он выразил надежду, что "протесты и ситуация в сфере безопасности в стране не помешают реформам и реализации проектов". Абдель Махди возглавлял иракское правительство с 24 октября 2018 года.

Согласно конституции страны, отставку главы кабинета должно одобрить большинство депутатов. После того, как блок парламентского большинства выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, президент республики должен поручить ему сформировать правительство. На это законом отводится 15 дней. Затем у нового главы правительства будет месяц для формирования своего кабинета.

Один из наиболее авторитетных лидеров шиитской общины Ирака Муктада ас-Садр уже заявил в субботу, что его политический альянс "Саирун", имеющий номинальное большинство в высшем законодательном органе, не войдет в новое правительство страны. Именно "Саирун" вместе со вторым по численности депутатов в парламенте блоком "Фатх" год назад поддержал выдвижение на пост главы кабинета Абдель Махди, который занимал должность министра нефти в предыдущем правительстве.