Страны-гаранты ядерной сделки вновь призвали Иран выполнять взятые обязательства

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Франция, Великобритания и ФРГ заявили о необходимости полного выполнения Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД ) по иранской ядерной программе, а также пообещали задействовать для этого все доступные механизмы. Совместное заявление трех стран МИД Франции распространил в субботу вечером.

"Крайне важно добиться полного и реального выполнения СВПД. Иран должен немедленно вернуться к соблюдению всех своих обязательств в рамках сделки, - гласит коммюнике. - Мы подтверждаем нашу приверженность задействовать все механизмы СВПД, в том числе механизм разрешения споров".

Главы МИД подчеркивают, что "решительно настроены продолжать усилия по дипломатическому урегулированию разногласий в рамках соглашения".

Внешнеполитические ведомства трех стран приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к механизму ЕС по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). "Этот прогресс усиливает INSTEX, демонстрирует усилия европейцев по содействию законной торговле между Европой и Ираном и четко обозначает нашу неизменную приверженность СВПД", - гласит коммюнике.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позже запустили его в пилотном режиме. По версии иранской стороны, европейцы не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.