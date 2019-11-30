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ШОС

ШОС проведет 4-й международный марафон в Куньмине для укрепления "шанхайского духа"

Соревнования традиционно проводятся на четырех дистанциях

КУНЬМИН /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек примут в воскресенье участие в 4-м Куньминском международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на юго-западе Китая в знак поддержки здорового образа жизни и ради укрепления "шанхайского духа", заключающегося в налаживании плодотворных контактов дружественного взаимодействия. В качестве организаторов выступают секретариат ШОС, администрация провинции Юньнань и города Куньмина, где проводится мероприятие, а также Легкоатлетическая ассоциация КНР и региональное управление по делам туризма.

Соревнования традиционно проводятся на четырех дистанциях: помимо марафона (42,195 км), состоятся полумарафон (21,097 км), а также популярные состязания на трассах "здоровый забег" (5 км) и "семья ШОС" (2,019 км). Активное содействие организации марафона оказали отдел пропаганды парткома Куньмина, ряд профильных учреждений провинции и коммерческих компаний, в том числе телекоммуникационная корпорация Huawei.

"Куньминский марафон уже стал большим культурным и спортивным событием ШОС, содействующим популяризации "шанхайского духа", - подчеркнул генеральный секретарь организации Владимир Норов.

Условия участия

Согласно правилам марафона, в нем могут участвовать лишь лица старше 20 лет. Полумарафон доступен всем, кому исполнилось 16 лет, разумеется, при условии, что физическое состояние бегуна позволяет ему выйти на дорожку в хорошей форме и без осложнений для организма преодолеть длинную дистанцию. Плата за возможность примкнуть к международной спортивной инициативе, интерес к которой проявили порядка 20 стран, составляет в зависимости от дистанции от 100 до 300 юаней для граждан КНР, включая жителей Гонконга, Макао и Тайваня, или $20-60 для иностранцев. Любители благотворительности заплатили по 1 тысяче юаней (или $150): разница в деньгах по сравнению со стандартным взносом пойдет в пользу тех, кто по стечению обстоятельств наиболее серьезно нуждается в социальной поддержке.

Призовой фонд марафона составляет $40 тыс. как для мужчин, так и для женщин при условии, что они преодолеют трассу не более чем за 2 часа 17 минут и 2 часа 32 минуты соответственно. В случае, если победитель прибудет к финишу позднее, награда снижается до $20 тыс. Разумеется, более скромные, но тоже довольно значительные денежные средства (от $1 тыс. до $15-25 тыс.) получат еще 14 участников соревнований (семь мужчин и столько же женщин), которые первыми преодолеют дистанцию. По словам спортсмена из Эфиопии Белая Олкебы Йене, который в 2018 году пришел к финишу за 2 часа 20 минут и 49 секунд, установив тогда новый рекорд среди мужчин, в прошлый раз преодолеть трассу на обозначенной организаторами нормативной скорости было "нетрудно, вполне по силам".

История соревнований

Международный марафон ШОС в Куньмине проводится в декабре, начиная с 2016 года. Каждый раз в нем принимают участие тысячи желающих, в том числе профессиональные спортсмены, энтузиасты и любители здорового образа жизни из многих стран. В июне 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) присвоила куньминскому марафону бронзовую лицензию. По словам устроителей, на этом этапе с учетом довольно короткой истории проведения состязаний это свидетельствует об их "большом потенциале, востребованности и высоком уровне организации".

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