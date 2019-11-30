Новое руководство ЕС приступило к работе. Ему предстоит решать много проблем

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство институтов Евросоюза сменилось с 1 декабря. Завершился срок полномочий исполнительной структуры ЕС - Европейской комиссии - под руководством люксембуржца Жан-Клода Юнкера, которого на этом посту сменила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с остальными еврокомиссарами свой пост покинула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности итальянка Федерика Могерини, которая также занимала должность заместителя председателя Еврокомиссии. Теперь европейскую дипломатию возглавит экс-министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
В отставку ушел и глава Европейского совета поляк Дональд Туск, которого сменил бельгиец Шарль Мишель.
Декабрьская ротация не коснулась только Европейского парламента, поскольку полномочия его председателя - итальянца Антонио Таяни - завершились еще в июле. Его кресло занял соотечественник Давид Сассоли.
Мультикризис Европы
Уходящего на пенсию Жан-Клода Юнкера в пятницу в ходе прощальной церемонии в Еврокомиссии журналисты спросили, чего бы он пожелал своей преемнице. На это Юнкер ответил: "Я бы попросил, чтобы она позаботилась о Европе". И это не пустые слова - уходящие лидеры оставили своим преемникам сразу несколько неразрешенных затяжных кризисов.
Во-первых, по состоянию на 1 декабря остается нерешенным вопрос с поставками российского трубопроводного газа через Украину с 1 января 2020 года, когда истечет действующий транзитный контракт. Трехсторонние переговоры ЕС, России и Украины продолжались весь год, но пока не дали результата. Более того, в октябре суд ЕС удовлетворил иск Польши и потребовал отменить предоставленные ранее Еврокомиссией изъятия из третьего энергопакета для газопровода OPAL - газораспределительную сеть российского "Северного потока".
Это решение означает, что, пока оно не будет оспорено, OPAL и "Северный поток" можно будет использовать только на 50% мощности. Впрочем, страны ЕС серьезно подготовились к возможным перебоям поставок, практически до отказа заполнив этой осенью свои газохранилища. Еврокомиссия уверяет, что только запасов из газохранилищ должно быть достаточно, чтобы пережить зиму, если она не будет слишком холодной.
Во-вторых, нерешенной остается проблема выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Соединенное Королевство должно было покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, однако из-за острых разногласий между ведущими британскими партиями парламент и правительство до настоящего момента не смогли согласовать формулу Brexit и были вынуждены трижды просить у Брюсселя отсрочки. Последняя истекает 31 января 2020 года.
В-третьих, сохраняется миграционный кризис. С момента пика в 2015 году, когда в Европу прибыли свыше 1,8 млн нелегальных мигрантов, этот поток сократился, но лишь благодаря сделке с Турцией, которая закрыла границы для мигрантов. Взамен Брюссель пообещал туркам в ускоренном порядке предоставить безвизовый режим и выделить помощь в €6 млрд на обустройство мигрантов.
Обещание по безвизовому режиму было нарушено практически сразу - Брюссель обвинил Анкару в нарушениях прав человека и отказался отменять визы. €6 млрд были выплачены в несколько траншей, однако и здесь есть разногласия: Брюссель утверждает, что уже перевел всю сумму, а Анкара - что недополучила европейские деньги.
Ситуация осложняется резким ухудшением отношений между ЕС и Турцией в этом году из-за геологоразведочной деятельности Турции в эксклюзивной экономической зоне входящей в Евросоюз республики Кипр. Пока Анкара держит свое обещание не пропускать мигрантов, однако будет ли это продолжаться дальше - большой вопрос. Проблема интеграции и размещения уже находящихся в Европе мигрантов также не решена.
Наконец, в-четвертых, ЕС оказался втянут в позиционную торговую войну с США, в которой каждая из сторон пытается защитить собственные рынки, налагая пошлины на товары друг друга. Ушедшие в отставку Юнкер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предприняли множество усилий, чтобы договориться с американской администрацией об отмене пошлин, в том числе пообещав увеличить закупки американского сжиженного газа, себестоимость которого в среднем на 30% выше российского. Все эти усилия не помогли решить проблему.
Более того, пытаясь продавливать свой газ на рынок ЕС, США угрожают санкциями против европейских компаний, входящих в консорциум по строительству "Северного потока - 2".
Каждый их этих кризисов тянется уже давно, все они стали привычными и не выглядит критическими. Однако проблемы Евросоюза накапливаются и переходят в хроническую фазу. И "лечить" эти хронические болезни теперь предстоит Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в лицах
У председателя ЕК будет три первых заместителя (исполнительных вице-председателя Еврокомиссии). Голландец Франс Тиммерманс, первый заместитель нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который претендовал на пост главы ЕК, но теперь ему придется курировать борьбу с изменением климата. Датчанка Маргрете Вестагер, которая также претендовала на пост председателя Еврокомиссии, будет заниматься вопросами развития цифровой экономики. При этом она также будет курировать вопросы конкуренции, то есть то досье, которым она занимается в уходящем составе ЕК.
Латыш Валдис Домбровскис будет курировать вопросы экономики, финансовых услуг и социального диалога.
Помимо трех первых замов, в новой Еврокомиссии будет пять обычных вице-председателей. Это глава внешнеполитической службы испанец Жозеп Боррель, чешка Вера Юрова, которая займется вопросами транспарентности, экс-глава пресс-службы ЕК грек Маргаритис Схинас будет отвечать за "защиту европейского образа жизни", нынешний замглавы ЕК по энергетике словак Марош Шефчович, который будет отвечать за межинституциональные вопросы и прогнозирование, и гражданка самой молодой страны ЕС - Хорватии, Дубравка Шуица, которая будет заниматься вопросами демократии и демографии. Ожидается, что она частично будет курировать и вопросы расширения.
Экономический блок
Нынешний еврокомиссар по расширению австриец Йоханнес Хан займется вопросами администрации и бюджета. Евродепутат от Эстонии Кадри Симсон стал еврокомиссаром по энергетике.
Экс-премьер Италии Паоло Джентилони займется экономикой, а нынешний еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ирландец Фил Хоган стал еврокомиссаром по торговле. Представитель Люксембурга Николас Шмит будет заниматься вопросами занятости, а экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон стал еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка.
Поляк Януш Войчеховский будет заниматься сельским хозяйством, представительница Португалии Элиза Ферейро получит должность еврокомиссара по реформам и равномерному развитию. Литовец Виргиниюс Синкявичюс займется проблемами окружающей среды и океанов, а европарламентарий от Румынии Алина Вэлян - вопросами транспорта.
Расширение, миграция и безопасность
Еврокомиссаром, отвечающим за переговоры о приеме в ЕС государств Балкан, стал венгерский дипломат Оливер Вaргейи, который будет заниматься расширением и политикой соседства. Нынешний глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс займется вопросами юстиции и соблюдением верховенства права, а шведка Ильва Йоханссон будет отвечать за внутренние дела и полицейское сотрудничество. Именно эти два еврокомиссара будут заниматься проблемами борьбы с миграционным кризисом.
Представитель Словении Януш Ленарчич займется реагированием на кризисы, то есть европейским МЧС.
Общество, образование, здравоохранение
Болгарка Мария Габриэль получила пост еврокомиссара по делам молодежи и инновациям. Представительница Кипра Стелла Кириакидес займется здравоохранением, а гражданка Мальты Хелена Далли - проблемами равенства в ЕС.
Экс-министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен будет отвечать за международное партнерство, в первую очередь - за вопросы гуманитарной помощи.