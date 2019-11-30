Новое руководство ЕС приступило к работе. Ему предстоит решать много проблем

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство институтов Евросоюза сменилось с 1 декабря. Завершился срок полномочий исполнительной структуры ЕС - Европейской комиссии - под руководством люксембуржца Жан-Клода Юнкера, которого на этом посту сменила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с остальными еврокомиссарами свой пост покинула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности итальянка Федерика Могерини, которая также занимала должность заместителя председателя Еврокомиссии. Теперь европейскую дипломатию возглавит экс-министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

В отставку ушел и глава Европейского совета поляк Дональд Туск, которого сменил бельгиец Шарль Мишель. Декабрьская ротация не коснулась только Европейского парламента, поскольку полномочия его председателя - итальянца Антонио Таяни - завершились еще в июле. Его кресло занял соотечественник Давид Сассоли. Мультикризис Европы Уходящего на пенсию Жан-Клода Юнкера в пятницу в ходе прощальной церемонии в Еврокомиссии журналисты спросили, чего бы он пожелал своей преемнице. На это Юнкер ответил: "Я бы попросил, чтобы она позаботилась о Европе". И это не пустые слова - уходящие лидеры оставили своим преемникам сразу несколько неразрешенных затяжных кризисов. Во-первых, по состоянию на 1 декабря остается нерешенным вопрос с поставками российского трубопроводного газа через Украину с 1 января 2020 года, когда истечет действующий транзитный контракт. Трехсторонние переговоры ЕС, России и Украины продолжались весь год, но пока не дали результата. Более того, в октябре суд ЕС удовлетворил иск Польши и потребовал отменить предоставленные ранее Еврокомиссией изъятия из третьего энергопакета для газопровода OPAL - газораспределительную сеть российского "Северного потока". Это решение означает, что, пока оно не будет оспорено, OPAL и "Северный поток" можно будет использовать только на 50% мощности. Впрочем, страны ЕС серьезно подготовились к возможным перебоям поставок, практически до отказа заполнив этой осенью свои газохранилища. Еврокомиссия уверяет, что только запасов из газохранилищ должно быть достаточно, чтобы пережить зиму, если она не будет слишком холодной. Во-вторых, нерешенной остается проблема выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Соединенное Королевство должно было покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, однако из-за острых разногласий между ведущими британскими партиями парламент и правительство до настоящего момента не смогли согласовать формулу Brexit и были вынуждены трижды просить у Брюсселя отсрочки. Последняя истекает 31 января 2020 года. В-третьих, сохраняется миграционный кризис. С момента пика в 2015 году, когда в Европу прибыли свыше 1,8 млн нелегальных мигрантов, этот поток сократился, но лишь благодаря сделке с Турцией, которая закрыла границы для мигрантов. Взамен Брюссель пообещал туркам в ускоренном порядке предоставить безвизовый режим и выделить помощь в €6 млрд на обустройство мигрантов.

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