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Начало процедуры импичмента Трампа

Politico: в Конгрессе проголосуют по докладу о расследовании в рамках импичмента Трампа

По данным издания, голосование пройдет 3 декабря
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США 2 декабря изучит, а на следующий день проведет голосование по докладу по итогам проведенного им расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

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Как ожидается, через сутки после начала изучения документа демократы, имеющие большинство в комитете, поддержат данный отчет, что станет, по информации газеты, важным шагом в данном процессе.

Затем доклад отправится в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении американского лидера. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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