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В Казахстане отмечают День первого президента страны

В республике проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 1 декабря. /ТАСС/. День первого президента Казахстана - Нурсултана Назарбаева - отмечается в воскресенье в республике. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года.

Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах. Они проводились на безальтернативной основе, Назарбаев получил тогда 98,7% голосов.

В воскресенье по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности елбасы - лидера нации. Данный титул был присвоен первому президенту республики 15 мая 2010 года, когда парламент Казахстана принял соответствующий конституционный закон.

В столице - городе Нур-Султан, который в конце марта нынешнего года из Астаны был переименован в честь Назарбаева, - открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню первого президента страны. В павильонах Национального музея Казахстана желающие могут ознакомиться с фотографиями, повествующими об этапах развития республики в контексте деятельности елбасы.

Посвященные Назарбаеву мероприятия прошли и в посольствах Казахстана за рубежом. Например, в дипломатическом представительстве страны в Нидерландах гостям продемонстрировали фильм о становлении независимого Казахстана и о роли Назарбаева в этом процессе.

Завершится День первого президента праздничным салютом в Нур-Султане. Кроме того, поскольку в этом году 1 декабря пришлось на воскресенье, выходным в Казахстане объявлен и понедельник.

Прошлое и настоящее в деятельности Назарбаева

Нурсултан Назарбаев занимал высшую государственную должность почти 30 лет, под его руководством в Казахстане был осуществлен переход к рыночной экономике. По инициативе президента государство отказалось от четвертого в мире атомного арсенала, оставшегося после распада СССР. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север - из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану. За эти годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Кроме того, Назарбаев выступил инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года - Евразийский экономический союз).

19 марта 2019 года Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства. 20 марта Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно прекратила его полномочия на посту президента республики. В этот же день, согласно конституции, полномочия главы государства были возложены на председателя Сената (верхняя палата парламента) Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

23 апреля внеочередной съезд партии "Нур Отан" выдвинул кандидатуру Токаева для участия в выборах президента Казахстана 9 июня, на которых он одержал победу, набрав 70,96% голосов избирателей. Инаугурация состоялась 12 июня. Тем не менее Назарбаев по-прежнему возглавляет Совет безопасности страны и является председателем правящей партии "Нур-Отан" ("Свет Отечества").

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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