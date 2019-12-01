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В Иране началась регистрация кандидатов на выборы в парламент

Уже поступило почти 400 заявок

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 378 человек подали заявки на участие в выборах в Меджлис (однопалатный парламент) Ирана за первые четыре часа регистрации кандидатов. Об этом в воскресенье заявил иранский министр внутренних дел Абдольреза Рахмани Фазли.

"Согласно последней информации на данный момент, 378 человек подали заявки для регистрации", - приводит его слова пресс-служба правительства Ирана.

В воскресенье в 08:00 Рахмани Фазли отдал распоряжение о начале процесса регистрации кандидатов на выборы в Меджлис. Заявки будут приниматься в течение семи дней. Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.

После завершения процедуры регистрации, все кандидаты будут утверждаться Советом стражей конституции Ирана. Не допускаются претенденты, которые не подходят для участия в выборах по конституционным параметрам.

Меджлис - однопалатный парламент в Иране, который избирается тайным голосованием и состоит из 290 депутатов. Срок полномочий народных избранников составляет четыре года, причем новые выборы должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва.

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Иран
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