Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против радикальных демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ против отдельных групп демонстрантов, которые сошли с согласованного с властями маршрута мирного митинга и провоцировали беспорядки. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Некоторые радикальные протестующие, отделившиеся от основной группы манифестантов, начали проявлять агрессию и кидать в офицеров камни из брусчатки. В ответ полиция "применила минимально необходимую силу, включая слезоточивый газ, чтобы вынудить их прекратить нелегальные акции", отмечается в сообщении.

Во второй половине дня сотни митингующих из числа молодежи в черной одежде и в масках собрались у набережной возле культурного центра в районе Чим Ша Цуй в материковой части города. Оттуда они отправились к спортивно-концертному комплексу "Колизей" в районе Хун Хом по согласованному с властями маршруту. Однако некоторые радикалы отделились от основной группы протестующих и пытались устроить беспорядки.

В течение дня в Гонконге без эксцессов прошли два других санкционированных митинга. Утром в деловом центре собрались около 200 демонстрантов, которые пытались привлечь внимание к проблеме использования полицией слезоточивого газа. Затем другая группа протестующих с американскими флагами в руках подошла к зданию генконсульства США, приветствуя подписание президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.

С начала лета в Гонконге проходят массовые протестные выступления против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, активисты из числа молодежи склонны продолжать свои акции. Они периодически сопровождаются блокированием улиц, поджогами и вандализмом. Однако за последние 12 дней ситуация в городе в целом оставалась спокойной.