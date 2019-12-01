Парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра

Из 329 законодателей в зале присутствовал 241 народный избранник. Когда спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси зачитал письменное прошение Абдель Махди об отставке, никто из депутатов не высказался против. "Мы обратимся к президенту республики, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака", - сообщил спикер на заседании парламента после голосования.

Основной закон страны предусматривает, что президент должен поручить формирование кабинета министров выдвиженцу от партийного блока, имеющего большинство в Совете представителей". На это отводится 15 дней. В течение этого времени, но не более 30 дней, правительство ушедшего в отставку Абдель Махди продолжит исполнять свои обязанности.

Помимо отставки премьер-министра, депутаты обсудили на внеочередном заседании ситуацию на юге Ирака, в частности в провинциях Ди-Кар и Наджаф, где не прекращаются кровопролитные столкновения, а ситуация в сфере безопасности балансирует на грани хаоса. Парламентской комиссии по безопасности и обороне было поручено "незамедлительно направиться в эти провинции для прояснения происходящего там".

30 ноября глава правительства Адель Абдель Махди направил председателю законодательного органа страны официальное прошение об отставке. В своем послании Махди подчеркнул важность "мирной передачи власти" и "удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов". Свое решение уйти с поста он также мотивировал необходимостью "избежания кровопролития и предотвращения дальнейшего сползания Ирака в пучину насилия и хаоса".