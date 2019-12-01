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Премьер Судана прибыл в США, где обсудит исключение Хартума из списка спонсоров терроризма

Официальный визит главы суданского правительства в Вашингтон продлится шесть дней

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук начал в воскресенье официальный визит в США, где он намерен обсудить вопрос об исключении Хартума из списка стран - спонсоров международного терроризма. Как сообщило в воскресенье издание "Ас-Сайха", официальный визит главы суданского правительства в Вашингтон продлится шесть дней и будет посвящен обсуждению путей развития отношений между двумя странами.

Как заявил МИД страны, "вопрос об исключении Судана из американского списка стран, поддерживающих международный терроризм, является главной темой переговоров Хамдука с представителями американской администрации". Главу суданского правительства в поездке сопровождают министры обороны, юстиции, молодежи и спорта, а также по религиозным делам.

Это уже второй визит в США Хамдука, который возглавил суданское правительство в конце августа этого года. В сентябре он также обсуждал в Вашингтоне вопрос об исключении Судана из списка спонсоров международного терроризма.

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в американском списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В последние месяцы в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление.

Тяжелая экономическая ситуация в стране усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, что обернулось для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в Судане начались массовые акции протеста, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

С конца августа в Судане действует управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября. В конце ноября в стране принят закон о роспуске бывшей правящей партии "Национальный конгресс".

Теги
СуданСШАХамдук, Абдалла
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