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Теракт на Лондонском мосту

Более 70 осужденных за терроризм в Британии были освобождены досрочно

Британский премьер Борис Джонсон отметил, что эти люди находятся под пристальным наблюдением, чтобы гарантировать отсутствие какой-либо угрозы с их стороны

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 70 человек, ранее осужденных по связанным с терроризмом статьям британского законодательства, были освобождены условно-досрочно и в настоящий момент находятся на свободе. Об этом в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию с досрочным освобождением Усмана Хана, совершившего в пятницу теракт на Лондонском мосту.

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"Уверен, люди понимают, что эти 74 лица находятся под нашим пристальным наблюдением, чтобы гарантировать отсутствие какой-либо угрозы", - сказал глава британского правительства.

Джонсон заявил о недопустимости того, что 28-летний Хан, ранее судимый за планирование теракта, был освобожден досрочно в прошлом году, отбыв в заключении лишь 8 лет из 16. По словам премьера, Хан получил УДО автоматически без заключения комиссии по условно-досрочному освобождению из-за ряда законов, которые были приняты правительством лейбористов в 2005 и 2008 году.

"Мы введем более строгие наказания за насильственные и сексуальные преступления, а также за терроризм, - сказал Джонсон, возглавляющий находящуюся у власти Консервативную партию. - Я считаю недопустимым то, что этот человек находился на свободе".

Дискуссия о том, почему Хан так рано вышел из тюрьмы, стала одной из центральных в кампании перед назначенными на 12 декабря выборами в британский парламент. Члены правительства консерваторов указывают на то, что Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме половину полученного срока. Лейбористы же указывают на ошибки в работе пенитенциарной системы, допущенные консерваторами, которые находятся у власти последние девять лет.

Ранее Джонсон заявил о том, что минимальный приговор за преступления, связанные с терроризмом, должен составлять 14 лет тюрьмы без права на УДО. При этом главу правительства обвинили в попытке заработать политические очки на произошедшей в пятницу трагедии. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в воскресном интервью телеканалу Sky News заявил, что даже лица, осужденные за терроризм, при определенных условиях должны иметь право на УДО.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисТеракт на Лондонском мосту
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