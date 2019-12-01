Нетаньяху сообщил о выделении $11,4 млн на развитие поселений на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Израиля выделило 40 млн шекелей ($11,4 млн) на развитие поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы утвердили бюджет в 40 миллионов шекелей для укрепления поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). Террор не выдавит нас отсюда, ведь это наша земля", - написал Нетаньяху в Twitter.

На еженедельном заседании правительства Израиля в воскресенье премьер заявил, что выделяемые средства будут направлены на "укрепление элементов безопасности" в поселениях на Западном берегу. "Мы продолжим бороться с терроризмом", - заявил Нетаньяху, представляя инициативу министрам. Высказывания главы правительства на заседании кабинета распространила его канцелярия.

19 ноября Нетаньяху одобрил начало процедуры утверждения законопроекта, который распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан. Как отмечает газета The Jerusalem Post, на такой шаг глава израильского кабинета пошел после того, как днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушают международное право.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения документа ООН.