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Пашинян заявил, что ОДКБ является важным фактором стабильности в регионе

Премьер-министр Армении подчеркнул, что организация играет очень большую роль

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важным фактором стабильности и сохранения мира в регионе. Такое заявление он сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Очень большую роль играет ОДКБ. Я всегда говорил и говорю, что это очень важный фактор для сохранения стабильности и мира в нашем регионе", - сказал он.

Пашинян также объяснил, зачем он после заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ сфотографировал подписи участников на документе. "Между прочим, уже поставил на мой фейсбуковский пейдж. Это популяризация ОДКБ", - добавил он.

На состоявшемся в Бишкеке заседании СКБ ОДКБ принимали участие лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В повестку дня были включены более 15 вопросов, касающихся обеспечения региональной и международной безопасности.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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