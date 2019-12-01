Президент Кипра объявил о новых назначениях на посты министров финансов и внутренних дел

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, возглавляющий правительство островного государства, объявил в воскресенье о новых назначениях на ряд принципиальных должностей в кабинете министров, включая глав финансового и внутриполитического ведомств. Об этом сообщила президентская канцелярия.

Так, новым министром финансов станет нынешний глава МВД Константинос Петридис. Действующий глава финансового ведомства Харис Георгиадис еще несколько месяцев назад объявил о своем намерении уйти с должности до конца года, так что эта кадровая смена не стала неожиданной для общественности. Освободившуюся должность министра внутренних дел займет парламентарий от правящей партии "Демократический сбор" Никос Нурис, который представлял в высшем органе законодательной власти Кипра избирателей Никосии.

Официальным представителем правительства Кипра в ранге министра назначен юрист Кириякос Кушос, который был вице-мэром Строволоса - крупнейшего пригорода Никосии. Он сменит Продромоса Продрому, который теперь станет министром образования и культуры вместо Костаса Хамбьяуриса.

Мэр города Айя-Напа Яннис Карусос займет пост министра транспорта, коммуникаций и общественных работ вместо Василики Анастасиаду.

Министры официально вступят в должности 3 декабря и приступят к выполнению своих новых обязанностей в среду, 4 декабря.