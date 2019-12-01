В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение .

Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и "северных территорий" Сэйити Это. "Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]", - отметил он, выступая перед собравшимися.

Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо, который также принял участие в митинге, подчеркнул, в свою очередь, что "от всего сердца" надеется, что "северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее". По завершении выступлений собравшиеся прошли колонной по центру Токио скандируя лозунги с требованием "вернуть северные территории" Японии.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона регулярно выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.