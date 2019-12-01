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Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заметила, что Европа должна самостоятельно создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи"

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности. Такое мнение в преддверии саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, высказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

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"Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35" (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin - прим. ТАСС), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения", - подчеркнула министр.

При этом она заметила, что Европа должна создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи". "НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, - пояснила Парли. - Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга".

Напомнив слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", она отметила, что французский лидер стремится побудить членов Североатлантического альянса к необходимой дискуссии. "Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, - указала министр. - Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса". "Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне", - подчеркнула она.

Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией. "Без диалога не будет безопасности", - заключила она.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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СШАФранция
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