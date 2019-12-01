Полиция Тегерана заявила о задержании 20 лидеров недавних протестных акций

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали в провинции Тегеран 20 лидеров проходивших недавно протестных акций. Об этом в воскресенье заявил глава полиции восточного округа провинции Кьюмарс Азизи.

"Сотрудники полиции провели расследование и выявили 20 ключевых личностей, которые инициировали беспорядки в восточных районах провинции Тегеран, - цитирует его агентство ISNA. - После согласования с судебными органами они были задержаны в ходе нескольких спецопераций".

По словам представителя полиции, операция прошла "в рамках продолжения работы по выявлению основных сил, замешанных в беспорядках, которые пытались воспользоваться протестной волной после введения квот на бензин".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.